مصر | النيابة تواصل التحقيق مع صاحب محل طعن طفلا بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل التحقيق مع صاحب محل طعن طفلا بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة دار السلام، الاستعلام عن حالة طفل طعن علي يد صاحب محل لمنتجات الألبان بسلاح أبيض " سكين" بسبب خلافات مع أسرته على إيجار محل تجاري.

وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول المتهم، ووجهت له النيابة تهمة الشروع في قتل.

وتعود البداية عندما عندما تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال الطفل يوسف، 12 سنة، ومقيم بمنطقة الجزيرة، دائرة القسم، مصابا بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.



وبالانتقال والفحص تبين قيام جار الضحية، ويدعى "محمد خالد"، بطعنه عدة طعنات، بسبب رغبته في استئجار محل من أهل الضحية.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد عبد الحليم، معاون أول مباحث القسم، من القبض على المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.