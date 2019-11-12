شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» تنظم زيارة للسفراء الأفارقة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زيارة لسفراء الدول الأفارقة لدى القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار ترتيبات عقد منتدى أفريقيا 2019، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في مشروع العاصمة الجديدة وفرص الاستثمار به.

وخلال الزيارة، تفقد السفراء الأفارقة لدى القاهرة القاعات التي ستشهد عقد جلسات وورش عمل المنتدى بفندق الماسة كابيتال، وكافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بحضور ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء من إفريقيا، وزار السفراء الأفارقة كلا من مسجد الفتاح العليم، الذى يعتبر درة العمارة الإسلامية الحديثة وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية في مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد في المنطقة العربية، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

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وأشاد السفراء الأفارقة لدى القاهرة بالفرص الاستثمارية الواعدة في العاصمة الإدارية، وحجم الإنجاز الذي تم ويتم خلال عملية إنشائها وفق أحدث النظم الدولية، مؤكدين حرص بلادهم على المشاركة بقوة في منتدى أفريقيا 2019، والترويج للفرص الاستثمارية في بلادهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، مشيدين بحرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على زيارتهم لمكان عقد المنتدى والاطلاع على الترتيبات النهائية لتنظيمه وتسهيل كافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة به، مؤكدين أن التواصل المباشر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يضمن نجاح المنتدى ويحقق المصلحة المشتركة لدول القارة في جذب الاستثمارات.

من جهتها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن إقامة منتدى أفريقيا 2019 هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص، موضحة أن جلسات المنتدى سيتحدث فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا، إضافة إلى عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم وممثلين عن القطاع الخاص من عدد من الدول الأفريقية، وسيديرها إعلاميون عالميون متخصصون في الشؤون الاقتصادية والأفريقية، مما يعد فرصة لعرض كل دولة تجربتها الناجحة في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بها، في ظل ما سيحظى به المنتدى من تغطية إعلامية، وستتناول الجلسات موضوعات مثل الشراكات من أجل التنمية في أفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعى في أفريقيا، وآفاق الاستثمار العربى الأفريقى المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الاأفريقية، وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمى، والاستثمار في رأس المال البشرى، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة.