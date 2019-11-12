شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوافق على صرف مبلغ مالي لأطفال قرية «الروضة» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مبلغ مالي لصالح أطفال قرية الروضة بشمال سيناء، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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وأكد ابراهيم الفحام، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن محمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، قام على رأس لجنة من المنطقة بتوزيع المبلغ المالي على تلاميذ معهد الروضة الابتدائي.

أضاف الفحام أن توزيع المبلغ تحت إشراف الدكتور صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ أحمد عبد العظيم، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية.

أشار الفحام إلى أن الأزهر الشريف وبتوجيهات من الأمام الأكبر على رأس المهتمين بقرية الروضة وأبنائها، حيث قدمت مؤسسة الأزهر مبالغ مالية ورحلات حج لأسر الشهداء والمصابين جراء الحادث الإرهابي الذي تعرض له مسجد القرية.