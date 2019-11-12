شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقرر إبعاد تركيين خارج البلاد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بإبعاد شخصين، يحملان الجنسية التركية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. Advertisements ووجه وزير الداخلية- بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء- مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار. وللاطلاع على نص القرار:

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