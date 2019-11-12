شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 858 فدانًا من أراضي الدولة المعتدى عليها في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، نقيب الزراعيين في المحافظة، إن إجمالى عدد قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة بلغ 37 ألفا و252 قرارا، بإجمالى مساحة زراعية تصل إلى 2190 فدادين.

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أضاف «البخشوان»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن لجان الرصد حررت محاضر للمتعدين على الأراضى الزراعية، وأن ما جرى تنفيذه من قرارات الإزالة بلغ 6 آلاف و339 قرارا، بإجمالى أراض زراعية بلغت 858 فداناً على مستوى المحافظة.

أشار «البخشوان» إلى أن الإزالات تتم وفق خطة مسبقة بجدول زمني محدد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك لعودة مصر لمكانتها الزراعية السابقة، والتصدي لظاهرة الزحف العمراني.

وأوضح أن المديرية حصرت الأراضي المعتدى عليها على مستوى الإدارات الزراعية، وبلغت 2190 فداناً، وأن التعديات على الأراضي الزراعية تتخذ أشكالا مختلفة ولا تقتصر على البناء عليها فحسب، فبناء الأسوار وإقامة ملاعب ومبان بسيطة وتحويلها لمخازن «تشوينات»، يعد ضمن أشكال التعديات.