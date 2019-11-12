شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد مناقعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والذى جاء نصه:"ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟". Advertisements وقالت دار الإفتاء:"يجوز استعمال الشعر الطبيعى المأخوذ من الحيوان، وكذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، بما يشمل كافة أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: 80]".

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