شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان منتخب الجامعات الفائز ببطولة كرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ووزير الشباب والرياضة مساء أمس الاثنين منتخب جامعات مصر الفائز ببطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى.

وقال بيان صادر منذ قليل عن وزارة التعليم العالى، أنه خلال فعاليات التكريم أشاد وزير التعليم العالي بالجهود الكبيرة لوزير الرياضة لتطوير أداء الاتحاد الرياضى للجامعات، قبل توليه حقيبة الوزارة، فضلًا عن جهوده البارزة حاليًا فى الارتقاء بالمنظومة الرياضية بمصر، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة فى تنفيذ الأنشطة الرياضة بالجامعات، وأثره الكبير على تطوير الرياضة المصرية.

وأشار عبدالغفار إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة فى مجال الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال نحو إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها فى المستقبل.

وأشاد الوزير بجهود الدكتور حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات فى تطوير أداء الاتحاد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أهمية المنافسات التي ينظمها الاتحاد ويشارك فيها، موضحًا أن التنافس الرياضي الشريف هو أحد وجوه قوتنا، وأحد مجالات اكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية الرياضية.

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وهنأ عبدالغفار منتخب الجامعات على فوزه المستحق بالبطولة، مشيدًا بالأداء المتميز والروح العالية التى تمتع بها جميع أفراد الفريق وجهازه الفني، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب الجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أهمية تكريم هؤلاء الشباب ماديًّا ومعنويًّا؛ لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية.

ومن جانبه، أكد وزير الرياضة على سعادته بما حققه منتخب الجامعات، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بفترة عمله في الاتحاد الرياضي للجامعات قبل توليه وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بما شهده هذا الاتحاد من تطوير ونهضة كبيرة على يد د.خالد عبد الغفار، مؤكدًا أن جهود وزارة الشباب والرياضة ستدعم جهود الاتحاد في إفراز كوادر رياضية وشبابية، تحقق الريادة لمصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

ضمت بعثة منتخب جامعات مصر الدكتور منتصر مصطفى رئيسًا للبعثة، والدكتور محمد شوقى نائبًا لرئيس البعثة، والدكتور تامر محمد مديرًا للبعثة، وباسم إداريا للبعثة، و ياسر تحسين مديرًا فنيًّا للفريق، بالإضافة إلى 9 لاعبين، وهم: أحمد ممدوح (كلية تجارة جامعة حلوان)، أدهم أحمد عبدالله (كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة)، إسماعيل سيد (المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا)، عمرو محمد عبدالقادر (كلية الهندسة جامعة المنصورة)، عمرو كمال (معهد الفراعنة للسياحة والفنادق)، محمد أشرف (كلية الحقوق جامعة بني سويف)، محمد خالد (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق)، مصطفى عبدالهادي (معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق)، محمد علي (كلية الآداب جامعة الإسكندرية).

جدير بالذكر، أن البطولة أقيمت خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي حتى 7 نوفمبر الجاري، بصالة نادي الجزيرة اﻹماراتي بأبوظبي، واستهل منتخب جامعات مصر مشواره في البطولة بالفوز على السعودية 4-1في دور المجموعات، قبل أن يتغلب على المنتخب الجزائري 7-4، ثم فاز على العراق 5-3، وتفوق على الإمارات 6-1، قبل أن يتعادل مع عمان 3-3، واختتم منافسات دور المجموعات بالفوز على سوريا 4-2، وفي ربع النهائي تفوق المنتخب على نظيره اليمني 8-1، قبل أن يتغلب على السعودية 4-0 في نصف النهائي، وفاز المنتخب في المباراة النهائية على المنتخب العماني 5-2 .