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حسم 10 كليات بجامعة القاهرة بانتخابات اتحاد الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية فى جامعة القاهرة عن إتمام العملية الانتخابية داخل 10 كليات بعد اكتمال النصاب القانونى لحضور الطلبة.

 

ومن المقرر أن يتم اختيار ممثلى اتحاد الطلبة فى كليتى حقوق وطب الأسنان من خلال التعيين من قبل عميد الكلية، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى بهما، على أن يتم التعيين من قبل الطلبة المرشحين.

 

 

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وكان حسم مرشحو 8 كليات مقاعد اتحاد الطلاب بالتزكية، وهى تجارة وزراعة وبيطرى وحاسبات وتربية نوعية، ورياض اطفال، طب بشرى، وتمريض .

 

ومن المقرر أن تجرى اليوم الثلاثاء، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.

 

 

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