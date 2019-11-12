شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إلغاء حفل الفنان على الهلباوى حدادًا على طالبة طب بيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلغاء الحفل الفنى للفنان على الهلباوى، والذي كان من المقرر أن يقام غدا الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك حدادًا على الطالبة لمياء محمد السيد الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطرى والتي توفيت أول أمس بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بالجيزة نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها. كان الدكتور محمد عثمان الخشت قرر إلغاء حفل المايسترو سليم سحاب امس الثلاثاء بسبب وقوع حالة الوفاة. كانت جامعة القاهرة، أعلنت فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها. Advertisements وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة القاهرة: إلغاء حفل الفنان على الهلباوى حدادًا على طالبة طب بيطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.