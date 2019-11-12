شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إلغاء حفل الفنان على الهلباوى حدادًا على طالبة طب بيطرى والان مع تفاصيل الخبر
كان الدكتور محمد عثمان الخشت قرر إلغاء حفل المايسترو سليم سحاب امس الثلاثاء بسبب وقوع حالة الوفاة.
كانت جامعة القاهرة، أعلنت فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.
وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
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