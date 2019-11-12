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جامعة حلوان تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الطلاب بـ96 لجنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة انتخابات الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية 2019/2020 فى 96 لجنة داخل 15 كلية بالجامعة.

 

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن ماراثون الانتخابات أسفر عن عدم اكتمال النصاب القانونى لجميع اللجان .

 

وتابع البيان، أنه ستبدأ انتخابات  أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019،  على أن تتم جولة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق  14 نوفمبر 2019.

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وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من  الدكتور حسام  رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، و الدكتور جمال شكرى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، و الدكتور السيد العربى المستشار القانوني لرئيس الجامعة عضوا، و راشد محمد عصام  مدير عام إدارة رعاية الشباب عضوا،  والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا،  والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة عضوا.

 

 

 

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