شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الطلاب بـ96 لجنة والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن ماراثون الانتخابات أسفر عن عدم اكتمال النصاب القانونى لجميع اللجان .
وتابع البيان، أنه ستبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019، على أن تتم جولة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.
وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، و الدكتور جمال شكرى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، و الدكتور السيد العربى المستشار القانوني لرئيس الجامعة عضوا، و راشد محمد عصام مدير عام إدارة رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة عضوا.
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