شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد تركيين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإبعاد تركيين خارج مصر، لأسباب تتعلق بالصالح العام. وهما: cemaliddin inayatullah وMuhammad inayatullah. Advertisements صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر فى شأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.

نص القرار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد تركيين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.