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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد تركيين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر
وهما: cemaliddin inayatullah وMuhammad inayatullah.
صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر فى شأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.
نص القرار
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