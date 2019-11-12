شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصر الاقتصادية توجه الشكر لرئيس الوزراء على رعايته للمؤتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المذيعة نانسى نور، عن افتتاح قمة مصر الاقتصادية الأولى، موجهة الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لموافقته على وضع القمة تحت رعايته، مما يجعل القمة حدثا مهما يجمع كبار المسؤولين وصناع القرار، بالخبراء والمفكرين، ورجال الصناعة والإنتاج والمال والأعمال فى مناقشات صريحة، حول مستقبل مصر بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030.

واستعرضت "نور"، جلسات ومناقشات قمة مصر الاقتصادية، والتى تضم على مستوى جلسات على مستوى القطاعات وهى البنوك، والاستثمار، الصناعة، والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشهدها القمة لطرح كافة السبل والمقترحات التى تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

وقالت إن الإصلاح الاقتصادى والمشروع الوطنى الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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والإجراءات التى تتخذها الحكومة غايتها هى زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات متصاعدة ومتسارعة لتوفير فرص العمل والتشغيل لأبنائنا وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية فى إطار نظرة استراتيجية لمستقبل البلاد فى العقود القادمة، واستيعاب أجيال جديدة مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة النهوض بالخدمات والمرافق بالمدن والقرى فى شتى ربوع مصر.

وتابعت ومن هذا المنطلق، كان التركيز فى هذه القمة على استعراض ما تم من إنجازات، لتحقيق الاستراتيجية والخطوات التى تعهدت بها الحكومة لتحسين مستوى الحياة مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال الجديدة فى حياة تليق بهم.

واستطردت " أننا اليوم، أفضل حالاً من الأمس، نسير على الدرب الصحيح نتقدم بخطوات واسعة، سواء على طريق الإصلاح، أو البناء، أو الأمن والاستقرار ما زالت أمامنا تحديات كثيرة لابد أن نتخطاها، أكثرها إلحاحاً، هو وضع خارطة الطريق، التى تضمن تحقيق معدلات نمو مستدام، على أسس وركائز صلبة بالتعاون مع أصحاب الخبرات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستكمال طريق النهوض بالاقتصاد المصرى على أن تأخذ هذه الخريطة فى اعتبارها مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق أكبر قوة دفع ممكنة لمعدلات النمو، وتعظيم المردود الاقتصادى على المواطن المصرى".