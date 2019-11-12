تشييع جثمان الشهيد بهاء أبو العطا القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع الآلاف بقطاع غزة جثمان الشهيد بهاء أبو العطا القيادي فى حركة الجهاد الإسلامى.
ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان، إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد منبى كان أبو عطا موجودا بداخله، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، صادق على تنفيذ العملية.
وفى نفس السياق، أعلنت حركة الجهاد أن غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلى استهدفت منزل القيادي فى الحركة أكرم العجوري بدمشق أسفرت عن استشهاد ابنه.
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