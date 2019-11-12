المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا ألمانيًا في العظام والمفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن المركز الطبي العالمي يستضيف الخبير الألماني الدكتور فولفجانج كلاوزر، خبير جراحة العظام والمفاصل، لإجراء جراحات المفاصل الصناعية للركبة والحوض وجراحات القدم والكاحل، في الفترة من 23 من نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ويمكن التواصل على رقم الخط الساخن 16221 والموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا.
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