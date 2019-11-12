أخبار مصر | تعرف على حقيقة "الإضاءة الخافتة" في متحف الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة "الإضاءة الخافتة" في متحف الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء "السوشيال ميديا" بعض الصور بشأن سوء الإضاءة بمتحف الاسماعيلية، حيث تظهر من داخل المتحف والقاعاتو تكاد تكون مظلمة، مما ترتب عليه عدم وضوح القطع الأثرية المعروضة، كما واجه المتحف انتقادات حول طريقة العرض.

وكشفت مصادر للفجر إن المتحف برئاسة منى شعبان المدير العام يشهد زيارات يومية كثيرة، ولم يشكو أحد الزوار من طريقة العرض أو الإضاءة.

وأوضحت أن الإضاءة في المتحف طبيعية ومناسبة للآثار وأسلوب عرضها، والقاعة الجنائزية لها طريقة خاصة في العرض تتناسب مع طبيعتها، والتى تتعلق بالطقوس الجنائزية، وبحياة العالم الآخر فى مختلف العصور، مما تطلب وضع إضاءة خافتة ولكنها في نفس الوقت موضحة لكافة تفاصيل الآثار المعروضة.

وهذه الفكرة تهدف لترسيخ فكرة المقبرة قديمًا للزوار وخلق أجواء الطقوس الجنائزية، وهو المتبع فى عرض المقابر فى صعيد مصر، والإضاءة بالقاعة طبقًا للقواعد العلمية المتبعة فى التعامل مع الآثار بإشراف و تنفيذ أفضل كوادر الترميم والعرض المتحفي بوزارة الآثار.