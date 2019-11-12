شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على التسجيل فى المعادلة الأمريكية للأطباء لدمج طلابها فى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مركز الاستشارات والتدريب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد الخطوات العملية الخاصة بإجراءات المعادلة الأمريكية للأطباء وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف فى المقام الأول دمج الطلاب فى سوق العمل وفق أحدث معايير الجودة العالمية تفعيلاً لبروتوكولات التعاون التى تحوص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على توقيعها مع كبرى جامعات العالم .

وأشار الدكتور محمد المليجي رئيس مجلس إدارة الاستشارات والتدريب بالجامعة، إلى أن نظام المعادلة الأمريكية للأطباء يتم من خلال خضوع طلاب كلية الطب البشرى لاختبار الرخصة الطبية الأمريكى، وهو الاختبار الذى يشترط أن يجتازه الأطباء من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتكمن أهمية هذه الخطوة فى أنه بدون هذا الاختبار لا يستطيع الطبيب مزاولة العمل فى هذا المجال بأى حال من الأحوال.

جدير بالذكر، أنه نتيجة لنقص أعداد الأطباء فى أمريكا وحاجة المجتمع الأمريكى إلى أطباء للعمل فى مختلف التخصصات، فإنه تم فتح المجال أمام هذه المعادلة لإتاحة الفرصة للطلاب بمختلف جامعات العالم لاجتياز هذه الاختبارات التى تؤهلهم للحصول على الرخصة الطبية الأمريكية.

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وبدأ بالفعل مركز الاستشارات والتدريب بالجامعة فى التسجيل للمعادلة الأمريكية للأطباء تحت إشراف د. أحمد أبو الهنا مدير المركز، وذلك من أجل إفساح المجال أمام طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للاستفادة من هذه المعادلة، خاصة أنه من المقرر حصول الدراس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفيد باجتياز مراحل هذه المعادلة التى تتميز بأن الطالب يمكنه البدء فيها اثناء دراسته الجامعية، وبالتالى سوف يتمكن من الحصول على رخصة مزاولة المهنة فور التخرج مباشرة وهو ما يجعله قادر على اقتحام سوق العمل وهو مؤهل تأهيلاً كاملاً لهذه المهنة.

الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة

خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة