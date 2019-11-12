شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 12 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خليتي حلوان والجيزة» بعد أن سبق وقررت إحالة 7 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

يحيي العالم اليوم العالمي للالتهاب الرئوي 2019 تحت شعار «الالتهاب الرئوي يمكن الوقاية منه إلى حد كبير».

تنطلق أعمال منتدى السلام بباريس بمشاركة عربية.

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يزور رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إيطاليا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية محملا برسالة خطية إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

تنطلق أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي يناقش دعم الحق في الرعاية الصحية الإنجابية والتمويل المالي لدعم برنامج المؤتمر والحفاظ على ما تم تحقيقه، وإنهاء العنف الجنسي والممارسات الضارة، بمشاركة عربية.

تبدأ فعاليات المهرجان الرياضي لتلميذات المدارس تحت شعار «فتاة المستقبل»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

يلتقي على ملعب السلام منتخبات كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا، وزامبيا مع نيجيريا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم «تحت 23 عاما»- التي تستضيفها مصر حاليا.