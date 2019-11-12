شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشاركون في «مجلس حديثي» بالجامع الأزهر بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد الآلاف من طلبة العلم من مصر والعالم، مساء الاثنين، لحضور المجلس الحديثي الأول خلال عام 2019، لقراءة وإسناد كتاب «عَرْفُ التعريف بالمولد الشريف»، للإمام الحافظ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، بالتزامن مع احتفال الجامع الأزهر بمولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

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حضر المجلس الحديثي الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على رواق الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

وتناول كتاب «عَرْفُ التعريف بالمولد الشريف» نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحمله وولادته ومولده وبركته، وعجائب ليلة المولد الشريف ورضاعه، كما تناول تجارته للسيدة خديجة وزواجه بها، بالإضافة إلى بعثته ورحلة الإسراء والمعراج وهجرته إلى المدينة، فضلًا عن تناوله حجة الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم.

يأتي هذا المجلس الحديثي في إطار المبادرة التي تبناها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قبل عدة سنوات، لإعادة إحياء الأروقة الأزهرية، لتمارس دورها التاريخي في تقديم العلم الشرعي، وفق المنهج الأزهري المنضبط، لطلبة العلم كافة من جميع الأعمار، وطوال العام بلا انقطاع، ودون أي مقابل مادي، وذلك لقطع الطريق على من يروجون لأفكار متشددة أو شاذة.