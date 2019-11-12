شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات تتسبب فى منع ظهور الإعلامى بأى وسيلة إعلامية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لائحة الجزاءات المعدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحالات التى تتسبب فى منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية، حيث نصت المادة 27 من اللائحة على أنه يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بعد اجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الاعلامية لفترة محددة وذلك فى الحالات الآتية: مخالفة ميثاق الشرف المهنى أو المعايير التى يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة. ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها. ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص فى القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه. اعتبارات الأمن القومى بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة. ويكون قرار المجلس فى جميع الحالات مسببًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 حالات تتسبب فى منع ظهور الإعلامى بأى وسيلة إعلامية.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.