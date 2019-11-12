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وأضاف طايع، لـ"الخليج 365"، إن وزير الأوقاف أعطى تكليفات بتسخير كافة امكانيات الوزارة ومشاركة كوادرها فى توفير متطلبات العمل.
وقال طايع، إن وزير الأوقاف سيترأس أولى جلسات الحوار الوطنى التحضرية لمؤتمر "الشأن العام" الذى تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدا أن الانعقاد الأول سيكون الخميس المقبل، تحت عنوان : ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام بحضور نخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.
وأوضح طايع، أن الوزير يجرى اتصالات شخصية بالشخصيات العامة والعلماء والمفكرين لترتيب الأولويات وفكرة العمل الجماعى لتقديم رؤية تليق بمصر، وتناقش قضايا تهم المجتمع باسره، وتعمل على حل مشكلاته، حيث يستهدف العمل إلى تقديم صيغ ورؤية موحدة بما يحتاجه الناس وما يعانون منه، ومناقشة القضايا الفكرية والخلافيات.
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