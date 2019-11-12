شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن الخط الساخن 15344 الخاص بالمنظومة يعمل على مدار 24 ساعة ويرد على كافة استفسارات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد وآليات الحصول على الخدمة الطبية.

وأضاف أن الخط الساخن مجانى لجميع المواطنين، ويمكن لأى مواطن الإتصال للتعرف على آليات العمل بالمشروع، وكيفية الحصول على الخدمة، ونسب الإشتراكات، وموعد وصول المنظومة لمحافظتة فى أى وقت.

وأشار مدير مشروع التأمين الصحى الشامل إلى أن نسب الشكاوى ليست بالكبيرة من المنظومة، وحجم الاستفسارات تخطى الـــ1000 اتصال حتى الآن.