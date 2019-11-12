شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بنزيف فى المخ ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز كارتر، أن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف فى المخ.

ووفقا لبيان المركز الذى نشره عبر حسابه على تويتر، فإنه تم نقل الرئيس الأمريكى الأسبق كارتر، إلى مستشفى جامعة إيمورى فى أتلانتا، للمرة الثانية خلال شهر.



مركز جيمى كارتر

وأوضح المركز، أنه من المقرر أن يتخذ كارتر إجراءات لتخفيف الضغط على دماغه الناجم عن النزيف الناجم عن السقوط الأخير، وأن زوجته روزالين كارتر، ترافقه فى المستشفى.

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مركز كارتر

وتولى كارتر، 95 عاما، الذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطى الرئاسة الأمريكية خلال الفترة من عام 1977 حتى 1981.