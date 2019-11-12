شكرا لقرائتكم خبر عن يزن 6 كيلوجرامات.. استئصال ورم من سيدة في مركز أورام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة في استئصال ورم بالبنكرياس يزن 6 كيلوجرامات من سيدة تبلغ من العمر 32 عاما.

ضم الفريق الطبي الدكتور طارق صلاح، استشاري جراحة الأورام، والدكتور أحمد رضا، استشاري جراحه الأورام، بجانب طاقم تخدير وتمريض على أعلى مستوى.

وقال «صلاح» أنة تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، عقب إجراء التحاليل والأشعه اللازمة، وجرى استئصال شبة كلي للبنكرياس والطحال لوجود ورم متوغل بالاوعية الدموية للطحال، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.