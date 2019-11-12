شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكله برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تنفيذ 5.907 كم طرق خلال الفترة من 2014 وحتى 2019 في إطار خطة الدولة لتطوير الطرق والكبارى، منهم 1000 كم بمعرفة وزارة النقل، و600 كم بمعرفة وزرة الاسكان و4307 كم بمعرفة الهيئة الهندسية.

وحسب التقرير الحكومي، تم تنفيذ خلال الفترة سالفة الذكر، نحو 245 كوبري، بواقع 51 محور/ كوبري علي النيل، و215 كوبري/ نفق بمعرفة الهيئة الهندسية.

وأشار التقرير الحكومي، إلي أن الفترة من 2014 حتي 2019 شهدت تنفيذ 2530 كم ( إزدواج ورفع كفاءه) نفذتها وزارة النقل.

ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتي أعلنها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل ".

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وخلال أولي إجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة كلف السيد الشريف، رئيسها اللجان النوعية الـ25 بإعداد تقارير خاصة كل فيما يخصه حول تقرير الحكومة، على أن يكون آخر موعد لتسليم التقارير فى 20 نوفمبر الجارى تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع لاحق وإعداد التقرير النهائى.

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.

يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.