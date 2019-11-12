شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الأوقاف فى لقاء مفتوح مع طلاب الأزهر حول فقه السيرة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ، في لقاء مفتوح مع طلاب الأزهر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا. ويعقد اللقاء بقاعة الاحتفالات بالكلية، فيما يدور موضوع الندوة حول “فقه السيرة النبوية وأثره في بناء الدول ومواجهة التطرف ، في إطار التعاون المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.



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