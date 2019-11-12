شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شارع المنشية بالهرم وعزل أعمدة الإنارة بالصفا والمروة وكفر الجبل والان مع تفاصيل الخبر
وفى اطار التوجيهات بالرقابة على الأبنية المخالفة، تم إزالة مخالفات البناء بعقار بشارع اللبيني بجوار مدرسة الأورمان فى بحى الهرم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما تمت اعمال التجريد ورفع المخلفات ورد الشىء لأصله بشارع خالد أمين من سهل حمزه بحى العمرانية.
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