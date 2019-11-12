شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تصرح بدفن جثمان ضحية قطار طنطا.. وتستدعي الكمساري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت نيابة ثان طنطا بدفن جثة الشاب أحمد مبروك، الذي قفز من قطار بنطاق مدينة طنطا لرفضه دفع غرامة تدخين للكمساري، وذلك بعد الانتهاء من تشريح الجثة، وتسليم جثمانه إلى ذويه، كما قررت النيابة استدعاء كمساري القطار.

كان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، تلقى إخطارا من رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى قفز من القطار عقب ضبط الكمسارى له خلال وقوفه على باب القطار وقيامه بالتدخين، وعند مطالبته بسداد غرامة، رفض ذلك، ما دفعه إلى القفز من القطار هربًا من سدادها.

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كان الدكتور متولي أبورية، مدير مستشفي المنشاوي العام بطنطا، كشف أن حالة الشاب الذي قفز من القطار كانت «خطيرة»، وتوفي بعد ساعات من وصوله، وكان على جهاز التنفس، ولكنه دخل في غيبوبة تامة ولفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحالة حضرت إلى المستشفى بها «تهتك في فروة الرأس وكدمات آدت إلى نزيف».

وذكر تقرير الطب الشرعى أن المتوفى «لفظ أنفاسه جراء تعرضه للكسور في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وكسور بالضلوع، نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار على رأسه».

وشهد محيط العناية المركزة بمستشفى المنشاوي العام التابعة لمديرية صحة الغربية مشاجرة بين أسرة الشاب المتوفي وبين العاملين بالأمن، وتراشق بالألفاظ، وذلك لمنع ذوي المتوفي عن الزيارة، فيما تم غلق أبواب العناية أمام جميع الزوار.