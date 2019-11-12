شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستمع لأقوال كمسرى قطار طنطا.. وأهل الضحية يتسلمون جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار عبد العاطي صالح رئيس النيابة تحقيقات موسعة فى واقعة قفز شاب يدعى احمد مبروك عبد الرحمن ممرض من القطار رقم 14القادم من الإسكندرية إلى القاهرة بالقرب من طنطا.

واستمعت النيابة لاقوال الكمسرى، ومندوب الشرطة وشهود العيان حول ظروف الواقعة وملابساتها، وعما إذا كان المتوفي قد قفز من تلقاء نفسه أو قام أحد بدفعه من القطار.

من ناحية أخرى، استلم أهالى المتوفى جثمانه من المشرحة عقب انتهاء الإجراءات وتشريح الجثمان تمهيدا لدفنه.