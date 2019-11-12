شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسى يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو علي رأس وفد روسي رفيع المستوي في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويشارك الوفد الروسي خلال زيارته للقاهرة في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني لبحث عدد من قضايا الأمن الدولي والإقليمي، والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن الموضوعات ذات الأولوية للتعاون العسكري والعسكري التقني الروسي-المصري".

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