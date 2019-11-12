ساويرس يحذر من "الفقاعة العقارية".. ويؤكد: كثرة الإعلانات شوهت القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه قلق من كثرة الإعلانات في الشوارع كونها "تشوه القاهرة"، مضيفًا: "هذه الظاهرة بالمنظر الذي نراه الآن أصبحت غير معقولة، والبلد كلها اتملت إعلانات مافيش ضوابط".

وأضاف ساويرس- خلال لقاءه في برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "العربية ـ الحدث": "المعروض من العقارات أقل من المطلوب، والناس دلوقتي بقت تهبل في العرض، عشر سنين وفائدة صفر، ودا مش كويس، دا كله هيقلب بغم في الآخر، ودا ممكن يؤدي إلى (فقاعة عقارية)، لأن معظم الناس بتشتري وتقولك ربنا يبقى يحلها بعد كده، ولو ربنا ما حلهاش هيبقى فيه مشكلة".

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وحول مشكلة شركة ديار العقارية القطرية، قال ساويرس: "لو كل دولة دخلت الخلاف السياسي في الاستثمار هتحصل مشكلة، ماحدش بيهاجم قطر 24 ساعة زيي، فأنا شهادتي مش مجروحة، فأنا بقول أهو لازم نفصل النهاردة بين إن عندهم فندق على النيل خلصان ومشغلين فيه 4500 مصري، وأنا لا بشتري الفندق ولا مساهم فيه، أنا مصلحتي إن المصريين اللي فيه يشتغلوا، المفروض نساعدهم يفتحوا الفندق، دي حاجة ودي حاجة، وبين الخلاف السياسي، وهما بقى ربنا يوفقهم ويبطلوا شغل تمويل الإرهاب اللي عاملينه ده، هما بلدهم قاعدة لكل الإرهاب اللي في العالم كله، ودا في مصحتهم ومعاديين المنطقة العربية كلها، وهيخسروا الخناق دي في الآخر".

وتابع: "أنا مقتنع إننا لازم نحل موضوع الفندق ده لمصلحة مصر، وعلشان نفصل بين الخلاف السياسي والاستثمار".

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