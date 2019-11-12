ساويرس: لم أحصل على مميزات من الدولة في مشروع "زد" بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه استثمر في مجال العقار في مصر لأنه من المجالات المفتوحة، مضيفًا: "ما كنتش عاوز أدخل علشان أخويا شغال في المجال ده".

وأضاف "ساويرس"- خلال لقاءه في برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "العربية ـ الحدث": " كنت أنا وأخويا متفقين ماحدش يدخل المجال ده، بس أنا بقيت خالي شغل أما بعت الشركة، وهو كان بيشتغل أكتر في السواحل، فعملت مشروع في مصر، وأخويا زعل مني، وبعدين صالحته، وهو ليه حق أنا اللي خالفت الاتفاق، وأنا قولت له أنت عندك خمسين واحد بينافسوك يعني، لو زادوا واحد، وأنا ما بنافوسوش، إحنا أخوات مع بعض في كل حاجة".

وتابع "ساويرس": "ما أثير حول حصولي على مميزات بمشروع كمباوند (زد) بالشيخ زايد كله كدب في كدب، الدولة قالت هطرح الأرض بالرخصة دي، أبراج كذا وكذا، لأن سعر الأرض بيتحدد من الترخيص، الدولة طرحت المشروع على أنه يتضمن أبراج، والدولة حاسبتني على الجنينة زيها زي أي متر مباني، ودفعت تمن الجنينة بالكامل والدولة عملت جنينة رائعة، وإحنا هنزود المساحة الخضراء وهنعملها أروع، وهتبقى مفتوحة لكل السكان اللي حواليها، هعمل جنينة للناس تنزل فيها وتفضل تدعيلي".