إصابة 7 عمال إثر انفجار أسطوانة غاز بكافيتريا في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أصيب 7 عمال في انفجار أسطوانة غاز، بكافيتريا أحد الفنادق في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء.
وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، التي استطاعت السيطرة على الموقف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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