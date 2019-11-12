أخبار مصر | عاجل.. وزير الدفاع الروسي يصل إلى القاهرة.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الدفاع الروسي يصل إلى القاهرة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إلى مطار القاهرة قبل قليل، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، على رأس وفد روسي رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني.

ويناقش الاجتماع التعاون العسكري والعسكري التقني الروسي-المصري، وعدد من قضايا الأمن الدولي والإقليمي، والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا، ومن المقرر أن يتقي وزير الدفاع الروسي عدة لقاءات مع مسئولين مصريين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.