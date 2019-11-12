أخبار مصر | سحب يصاحبها أمطار.. تعرف على طقس الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سحب يصاحبها أمطار.. تعرف على طقس الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، أوضحت فيه أنه يسود طقس معتل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الانحاء نهاراً لطيف ليلاً.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار جنوبا والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.

أما بالنسبة لحالة الموج، فقد أشارت إلى أن البحر المتوسط سيكون ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالته معتدله، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1. إلى 1.5 متر.

وتوقعت الهيئة أن تون درجات الحرارة على محافظات مصر كالأتي:

القاهرة 20 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

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الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بني سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 34