شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية: تجريع 53699 مواطنًا ضد البلهارسيا بنسبة تغطية 99.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن انتهاء حملة تجريع المواطنين بعقارعلاج البلهارسيا في المناطق الريفية والبؤر ذات نسبة انتشار مرتفعة، وذلك خلال الفترة من 20 أكتوبر 2019 حتى 7 نوفمبر 2019 من خلال فرق مدربة بالإدارات الصحية (ببركة السبع، الشهداء، منوف، أشمون، تلا، السادات).

وأوضح أنه تم تجريع 53699 من مستهدف 53818 بنسبة تغطية 99.8% من المواطنين باستثناء الحوامل والرضع وأقل من 4 سنوات.

وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة في تنفيذ المبادرات والحملات الصحية، التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض والعناية والاهتمام بصحة المواطنين.