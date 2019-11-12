شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو «نادي القضاة» يرفعون شعار «تعزيز ثقة المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ركزت الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، الإثنين، على تعزيز ثقة المواطنين في القضاء والتلميح لتطويره وتحقيق رغبات وآمال القضاة، قبل 39 يومًا من الانتخابات.

وأعلنت قائمة «تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات»، التي يترأسها المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادى المنتهية ولايته، والمرشح لذات المنصب للمرة الثانية، ملامح برنامجها الانتخابى خلال رسالة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، متضمنة: «عاقدون العزم على العمل لتطوير القضاء ومواجهة المشكلات والعقبات بآليات جديدة وأفكار متطورة، وعلى تعزيز ثقة الشعب الأصيل في القضاء.. حريصون كل الحرص على مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الزملاء»، لكنها لم تعلن حتى الآن جولاتها المرتقبة بأروقة المحاكم والنيابات.

وذكرت قائمة «وحدة القضاة»، برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، أنها ستبدأ جولاتها نهاية الأسبوع الجارى من الإسكندرية، وستكون الجولات التالية بمحافظات الصعيد، ومن المنتظر خلالها- حسب مصادر بداخلها- استعراض السيرة الذاتية لـ«عبدالكريم»، والتى تتضمن تعيينه في 2011 رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة وعضوًا بالمكتب الفنى لها، ثم الانتداب رئيسًا للمكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمى لها، وعودته كرئيس للمحكمة بعد إعارته لدولة الكويت مستشارًا للجنة التشريعية بمجلس الأمة، والمساهمة في إنشاء ناد إقليمى للقضاة بمدينة شبين الكوم في المنوفية، وذلك من خلال تولى منصب سكرتير عام النادى، ثم وكيلًا له، حتى أصبح صرحًا من صروح أندية قضاة الأقاليم.

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ويركز برنامج الجولات للقائمة على شرح أهداف المرشحين ضمنها: «نريد أن يكون نادى القضاة معبرًا عن رأى وطموحات رجال القضاء، ويكون قويًا له صوت مسموع لكن يتسم بالوقار وهيبة القاضى والموضوعية، والعمل على صون استقلال القضاء وموضوعيته وعدم التدخل في شؤونه، إضافة للعمل على تعزيز هيبة القضاء وثقة المواطنين فيه، باعتباره الملجأ والملاذ والأمان لكل من يطلب العدل والإنصاف».

وزارات قائمة «خادمى القضاة»، التي يترأسها المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، المرشح على رئاسة النادى، وتضم المستشارين حازم كمال وأحمد شوقى الحديدى وعلاء عبدالحكيم العش وجعفر حجازى- مجمع محاكم بورسعيد، وطالبوا بتخصيص لجنة يتم اختيارها من بعض القضاة يكون لهم باع في إبرام العقود ووضع الضمانات الكفيلة بتحقيق المشروع وتوفير أكبر قدر من المميزات الخاصة بإسكان القضاة.

وأوضح المستشار شادى شلبى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح على مقعد رئيس النادى، أن شعاره بالحملة الانتخابية هو «القضاء سلطة وليس مؤسسة»، معتبرًا أن ترشحه كشاب- 45 سنة- جاء لكسر العُرف القضائى بأن يتجاوز رئيس النادى الـ60 سنة.

وأشارت قائمة «الوسط»، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، أستاذ القانون الإدارى والدستورى، رئيس الدائرة التجارية بمحكمة استئناف الإسكندرية، المرشح على مقعد مجلس إدارة النادى، إلى أنه تنفيذًا لخطة الدعاية الانتخابية، مرّ رئيس القائمة وأعضاؤها على الدوائر الجنائية والمدنية بمحكمة استئناف القاهرة ومأموريتها، وفى أثناء تلك الجولة، تم تسجيل المزيد من الرغبات والتطلعات والآمال التي طلبها القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مناقشة أهم مطلب للقضاة وهو رفع المستوى المادى لهم وزيادة مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وضرورة تفرغهم لاستكمال دراساتهم العليا في القانون.