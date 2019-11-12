شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الموجة الـ 14 لحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجان الإزالات بالوحدات المحلية فى المحافظات، الإثنين، إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 14 لاسترداد أراضى الدولة، والتى تستمر على مدار 15 يومًا.

ففى المنوفية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدات المحلية بقرى كفر طه شبرا وميت أبو شيخة وميت القصرى، أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة بإجمالى مساحة 3400 متر مربع، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إزالة حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بقرية مجيريا على مساحة 150 مترًا مربعًا.

وفى الإسكندرية، عقد اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا للتخطيط وإعداد البرنامج الزمنى لتنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والحالات الصارخة، وذلك بحضور جميع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة، وتم خلال الاجتماع تقديم جميع البيانات الواردة من كل الجهات، ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها، وتحديد الأماكن ودراسة ووضع الجدول الزمنى لها لبدء فعاليات الموجة الرابعة عشرة.

وقال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن إجمالى عدد قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة 37 ألفا و252 قرارا، بإجمالى مساحة تصل إلى 2190 فدانا من الأراضى الزراعية فى زمام المحافظة.

وفى بنى سويف، أكد المحافظ المستشار هانى عبدالجابر أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

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وفى البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 14 من حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وفى الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على التنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذى والقوات المسلحة وقوات الشرطة لتطبيق القانون واسترداد حق الشعب وأملاك الدولة من مغتصبيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أن التعديات التى تستهدفها الموجة الـ 14 تضم حالات الأراضى التى امتنع أصحابها عن التقدم بطلبات للتقنين أو من رفضوا استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المحددة أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية.

وفى القليوبية، قال المحافظ الدكتور علاء مرزوق إن الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون، أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل أراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.

وفى دمياط، قالت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر نجحت فى التصدى لحالة تعدٍّ على أرض زراعية فى المهد بقرية البساتين على مساحة ١٢٠ مترا، حيث تمت الإزالة نهائيا فور ورود إخطار من الجمعية الزراعية بالعوامر يفيد بوجود حالة تعد بناحية حوض حلاوة ٣ بعمل حفر وتشوين وشدة خشبية، وقامت الوحدة أيضًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإعادة الأرض إلى طبيعتها.

وفى كفرالشيخ، تابع طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وإزالة أى تعد فى المهد، حيث قام تميم أبوزيد رئيس قرية بالتفتيش وتنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ على الأرض الزراعية عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض على 120 مترًا أرضًا أملاك دولة بقرية عبدالمطلب جمعية ناصر الشرقية، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض وتسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أى تعدٍ.