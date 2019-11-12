شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تطلق منظومة الأتوبيسات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية من خلال التحالف الذي تقوده مع شركات (شنغهاى وانكسيانج الصينية العالمية، يونيتد إنفستمنت، ومواصلات مصر) وعدد من الكيانات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بنقل تكنولوجيا وسائل النقل الذكية وتوفير أفضل نظم النقل الحضارى للمواطنين.

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وذكرت الهيئة، في بيان أمس، أن تلك الخطوة الجديدة تؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمى ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال إعلان الهيئة إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية والتى تم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى من خلال التحالف الذي تقوده.

وقال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة، إن هناك إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التنمية في مصر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بنقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية، مشيدًا بالتجربة التنموية الصينية التي تمثل نموذجًا يحتذى به، بعد أن استطاعت تحقيق معجزة طوال 40 عامًا، غير أن كبرى الشركات الصينية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات. وأشار «التراس» إلى التعاون المثمر والناجح بين الهيئة والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة والتى شهدت مؤخرًا اهتمامًا من القيادة السياسية للدولتين في مجال صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، مشددًا على أن التحالف يبذل قصارى جهده لضمان تحقيق نجاح التخطيط الأمثل لإنشاء منظومة النقل الذكى، خاصة أنه لمس إقبالًا كثيفًا من الشركات العالمية بدول العالم كافة، وأبدت رغبة حقيقية للاستثمار بالسوق المصرية، لأنهم يعرفون جيدًا أن مصر بوابة للعالم العربى والإفريقى.

وأوضح الدكتور هشام طه، رئيس شركة «مواصلات مصر» أن التحالف يتضمن إدخال منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية لخدمة النقل الجماعى تعمل طبقًا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن. وأشادت «وانكسيانج» بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها مصر لبدء تشغيل أتوبيسات الكهرباء، مثمنين دور الهيئة العربية للتصنيع في استقبال تكنولوجيا صناعة أتوبيسات الكهرباء الذكية، لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا وعلى قائمة مُصدرى المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، مما يساهم مستقبلًا في خلق فرص عمل جديدة وكذا ضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية.