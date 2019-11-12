شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان إصابته بالبهاق.. أنغام تتعاون مع رامي جمال في أغنية جديدة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت المطربة أنغام عن مفاجأة جديدة لجمهورها، ونشرت صورة تجمعها مع المطرب رامي جمال، داخل الأستديو الخاص بزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير «إنستجرام». وأعلن رامي جمال، الأحد، إصابته بمرض البهاق، ما دعا جمهوره وزملاءه من الفنانين إلى دعمه ومطالبته بالاستمرار في تقديم المزيد من الأغنيات الناجحة، واستكمال مسيرته الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان إصابته بالبهاق.. أنغام تتعاون مع رامي جمال في أغنية جديدة (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.