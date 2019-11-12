شكرا لقرائتكم خبر عن سكان حي الأسمرات: «كنا مدفونين بالحياة.. واتولدنا من جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سكان حي الأسمرات بحياتهم الجديدة بعدما تم نقلهم من مساكنهم العشوائية إلى الشقق المجهزة بالأسمرات.

وقالت إحدى السيدات من سكان حى الأسمرات: «كنا مدفونين بالحياة ونشرب مياها غير نظيفة، وأدخنة المدابغ سببت الحساسية لأطفالنا، ولكن في الأسمرات اتولدنا من جديد.

واستعرض تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الحياة داخل حي الأسمرات، كشف عن إنشاء عدة مصانع، منها مصنع يصدر ملابس لألمانيا، ومصنع سجاد يصدر منتجاته لأمريكا، وبه منشآت رياضية أهلت أبناء الأسمرات للحصول على بطولات رياضية.

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وقالت إحدى السيدات المقيمة في حي الأسمرات: «إن كل شيء في السكن الجديد متاح، حتى الأندية موجودة لترفيه أبنائنا ومدارس قريبة للصغار تجعل قلوبنا مطمئنة عليهم».

وأشار أحد السكان إلى أن إقامتهم وسكنهم الجديد أشيك وأنضف مما كانوا يسكنون فيه، مضيفًا أن أطفالهم باتوا في أمان. وأكد أن في مساكنهم القديمة في الأحياء العشوائية كنا نتعرض لحرائق ولا نستطيع إخمادها إلا بالجهود الذاتية، لضيق الشوارع.

وأوضح أحد المواطنين الذي انتقل للعيش بحي الأسمرات أنه كان يقيم في أكشاك أبومسعود، وكانت عيشتهم غير آدمية، حيث عانوا من طفح مياه المجاري، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الحي الجديد وما فيه من هواء نقى، إضافة إلى توافر جميع المرافق الأخرى.

وأضاف مواطن آخر يقيم في الأسمرات: «كنا في مناطق عشوائية شوارعها 1.5 متر، والآن لدينا شقق نظيفة وكبيرة شاملة جميع المرافق من أجهزة كهربائية وأثاث، حيث لم نأتِ إليها سوى بشنطة ملابسنا».