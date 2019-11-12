شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل عن ضحية «قطار طنطا»: قفز خوفًا من تحرير محضر على يد مندوب شرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على واقعة ضحية قطار طنطا، قائلًا إن الوزارة بصدد إعداد بيان كامل بالواقعة، وإعلانه على الفور.

وقال «الوزير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»، أن البيان السابق في واقعة قطار الإسكندرية تم الاستعجال في إعداده، وكانت المعلومات غير دقيقة، ولذلك تم الانتظار في واقعة قطار الغربية، لحين التأكد من كامل البيانات قبل إعلانها.

وتابع «الوزير»: «المتوفى اسمه أحمد مبروك، وهو دبلوم صنايع، من قرية في كفر الزيات، وقبل محطة طنطا بـ10 أو 15 مترًا، تحدث مندوب الشرطة معه وطلب منه هويته لتحرير محضر، وحاول منعه من التدخين فرفض، وفوجئ مندوب الشرطة بأن أحمد مبروك قفز من القطار، لأنه كان يسير بسرعة بطيئة، خوفًا من تحرير محضر».