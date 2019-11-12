شكرا لقرائتكم خبر عن والد ضحية قطار القناطر لـ"الشرطة": ابنى مريض نفسى وكان يخضع للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محضر قسم شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تفاصيل واقعة وفاة شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر اليوم.

وقال والد الشاب، فى المحضر رقم 10220 إدارى مركز شبين القناطر، أن ابنه ضحية الحادث، مريض نفسى ويعانى من حالة اكتئاب حادة ويخضع للعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين ولم يشتبه فى وفاته جنائيًا.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات، ووفاته بالقرب من محطة سكك حديد شبين القناطر أمام المحكمة دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز انتقلوا لموقع الحادث، حيث تبين قيام المدعو محمد .ن 33سنه،عامل مفاتيح ومقيم كفر ابو اسد دائرة المركز،بالقاء نفسه أمام القطار 368المتجه إلى القاهرة حال تحركه بمسافة حوالى 400متر أمام محكمة شبين القناطر،مما أدى الى وفاته فى الحال إثر إصابته بانفصال الرقبة عن الجسد وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة.