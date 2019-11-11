شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: "2018 لطشت معايا.. والتوترات العالمية انعشت استثماراتى بالذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن التوترات التى شهدها العالم هذا العام ساعدت على انتعاش الاستثمارات فى الذهب، مضيفًا: 2018 لطشت معى، والأمور ظبطت معايا فى 2019، فاعتمادى على استثماراتى فى الذهب الذى لم يرتفع إلا فى هذا العام"، وتابع ساخرًا: "كل الشكر لترامب.. والمجنون بتاع تركيا والمشاكل اللى بيعملها وكل هذا يساهم فى ارتفاع أسعار الذهب".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة "الحدث": "السياسة فى العالم الآن أصبحت كوميدية أو مجانين يحكمون، وحاجة فى منتهى العجب، وأنا دلوقتى مش بتفرج على تلفزيونات خالص إلا عشان الأفلام بس".

وأكد أن مصر بلد جامدة وقوية وهناك ما أختلف عليه، ومش عاوز حاجة، ربما مزيد من الحريات ودعم القطاع الخاص، ولازم نفتح القنوات ونسيب اللى عاوز ينتقد، وخاصة من الشباب، فالدنيا تحتمل الرأى والرأى الآخر.

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