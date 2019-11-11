شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: القطارات الجديدة بها خاصية غلق الأبواب أثناء السير وفتحها بالمحطة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كامل الوزير، وزير النقل، إن قطار القاهرة الإسكندرية، المتوجه إلى القاهرة وقبل الدخول على محطة طنطا، فرد الشرطة لاحظ شخص يدخن سجائر والمتواجدين بعربة القطار متذمرين منه، وطالب فرد الشرطة عدم التدخين، وعندما نادى على الكمسرى، فوجئ بقفز المرحوم من القطار أثناء دخوله المحطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن فرد الشرطة حرر محضر بمحطة طنطا، وكان معه عدد من شهود العيان على الواقعة شهدوا ومن بينهم إمام مسجد، والمحضر قيد التحقيق فى النيابة العامة، مضيفا أنه بعد الواقعة الأولى من وفاة الشاب، تم تخصيص دورات تدريبية لسائقى القطارات والكمسرية لتأهيلها فى التعامل القانونى والإنسانى مع الركاب، وكيفية التعامل معهم وكذلك تم عرض 10 أفلام لتوعية جماهير.

وتابع أن جميع القطارات الجديدة بها خاصية غلق الباب حتى وصول القطار للمحطة يتم فتح الباب حتى لا يتم حدوث أى حوادث من هذا القبيل، مضيفا أنه فى الوقت الماضى القطار كان يتهرب منه عدد 50% من دفع التذكرة واليوم عكس ذلك.