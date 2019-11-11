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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سعر كيلو سكر التموين من 9.5 جنيه لـ8.5 والأرز من 9 لـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب الخطاب الموجه من هيئة السلع التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وحصل ”الخليج 365” على صوره منه بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إفادت بتخفيض أسعار السلع التموينية، بعد اعتمادها من الوزير، ﻭأنه تم مخاطبة قطاع الرقابة والتوزيع لاتخاذ اللازم.
ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار تخفيض أسعار السلع التموينية اعتبارًا من الشهر المقبل إلا إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد تطبيق القرار.
السكر
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