شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سعر كيلو سكر التموين من 9.5 جنيه لـ8.5 والأرز من 9 لـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الدخلية، تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموبن بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيه، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.

وبحسب الخطاب الموجه من هيئة السلع التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وحصل ”الخليج 365” على صوره منه بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إفادت بتخفيض أسعار السلع التموينية، بعد اعتمادها من الوزير، ﻭأنه تم مخاطبة قطاع الرقابة والتوزيع لاتخاذ اللازم.

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار تخفيض أسعار السلع التموينية اعتبارًا من الشهر المقبل إلا إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد تطبيق القرار.

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