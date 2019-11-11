شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.. وسيول بمدن الجنوب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصريت، أن المناطق المتاخمة لجبال منطقة البحر الأحمر ستشهد أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول بالنسبة لمحافظات الجنوب، قائلا:"لينا 48 ساعة بنطلع تحذيرات واليوم أصدرنا بيان واضح للجميع، ومنخفض السودان يؤثر بارتفاع درجة الحرارة وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم".
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.. وسيول بمدن الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.