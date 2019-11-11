شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.. وسيول بمدن الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، إن الطقس فى الفترة المقبلة يتأثر بمنخفضين، أحدهم على البحر المتوسط، والأخر قادم من السودان، موضحاً أن المنخفضين جاءوا فى وقت اعتدال درجات الحرارة، كما أن الهيئة تعمل أسبوعياً على تجديد الخرائط الجوية.

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصريت، أن المناطق المتاخمة لجبال منطقة البحر الأحمر ستشهد أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول بالنسبة لمحافظات الجنوب، قائلا:"لينا 48 ساعة بنطلع تحذيرات واليوم أصدرنا بيان واضح للجميع، ومنخفض السودان يؤثر بارتفاع درجة الحرارة وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم".