شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: ضحية قطار طنطا قفز من العربة للهروب من غرامة التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانًا صحفيًا، منذ قليل، قالت فيه إن النقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين قطار١٤ / ٣١٥٢ إكسبريس الإسكندرية / القاهرة التابعة لقسم شرطة محطة سكة حديد طنطا، تلقت بلاغًا بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله محطة طنطا نتيجة قفزه من القطار، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام.

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وأضافت الهيئة فى بيانها، أنه تحرر بالواقعة المحضر رقم ٩ / ٩٩٣ أحوال قسم شرطة السكة الحديد بطنطا، وتضمن المحضر أنه أثناء مُطالبة شرطة القطار للمواطن أحمد مبروك عبد الرحمن إبراهيم، مُقيم بدائرة مركز كفر الزيات، بإبراز تحقيق الشخصية لقيامه بالتدخين داخل القطار رفض وتم استدعاء كمساري القطار لتحصيل غرامة التدخين داخل القطار إلا أنه رفض وقام بمُغافلتهم والقفز من القطار للهروب، وتم ذلك أمام شهود الواقعة المثبوتين بالمحضر.