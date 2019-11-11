ضبط 72 مخالفة تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق وضبط المتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 72 مخالفة تموينية، من بينها 24 مخالفة إدارة منشأة دون ترخيص، 15 عدم حمل شهادة صحية، و21 عدم الإعلان عن الأسعار، 12 إنتاج خبز ناقص الوزن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.
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