أخبار مصر | النقل توضح تفاصيل مصرع أحد ركاب قطار طنطا: "غافل الجميع وقفز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل توضح تفاصيل مصرع أحد ركاب قطار طنطا: "غافل الجميع وقفز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة النقل بيانا بشأن واقعة مصرع أحد ركاب قطار ١٤/ ٣١٥٢ إكسبريس الإسكندرية / القاهرة بحوش محطة طنطا، اليوم الإثنين، وقالت الوزارة "تلقي بلاغ النقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين قطار ١٤ ٣١٥٢ إكسبريس الإسكندرية القاهرة لقسم شرطة محطة سكة حديد طنطا بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله محطة طنطا نتيجة قفزه من القطار وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام".

وأضافت الوزارة أنه نتج عن ذلك تحرر عن المحضر رقم ٩ ٩٩٣ أحوال قسم شرطة السكة الحديد بطنطا وتضمن المحضر أنه أثناء مُطالبة شرطة القطار للمواطن أحمد مبروك عبد الرحمن إبراهيم – مُقيم بدائرة مركز كفر الزيات بإبراز تحقيق الشخصية لقيامه بالتدخين داخل القطار رفض وتم إستدعاء كمساري القطار لتحصيل غرامة التدخين داخل القطار إلا أنه رفض وقام بمُغافلتهم والقفز من القطار للهروب وتم ذلك أمام شهود الواقعة المثبوتين بالمحضر.