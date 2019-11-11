أخبار مصر

الإسكندرية تطلق الموجة الـ14 لاسترداد أراضي الدولة

0 نشر
ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تطلق الموجة الـ14 لاسترداد أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، الاثنين، الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

Advertisements

وقاد المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان، حملة مكبرة – هي الأولى ضمن الموجة الـ 14- لتنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة ومديرية الري.

وقال «عبدالفضيل» إن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أنه تم مراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها وتحديد الأماكن، ووضع الجدول الزمني لإزالتها، وفقا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.

الإسكندرية تطلق الموجة الـ14 لاسترداد أراضي الدولة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسكندرية تطلق الموجة الـ14 لاسترداد أراضي الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا