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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تطلق الموجة الـ14 لاسترداد أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، الاثنين، الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.
وقاد المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان، حملة مكبرة – هي الأولى ضمن الموجة الـ 14- لتنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة ومديرية الري.
وقال «عبدالفضيل» إن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة.
وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أنه تم مراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها وتحديد الأماكن، ووضع الجدول الزمني لإزالتها، وفقا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.
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